Israël sluit laatste route voor Palestijnen naar Noord-Gaza

Samenleving
door anp
woensdag, 01 oktober 2025 om 9:08
anp011025079 1
GAZA-STAD (ANP/AFP) - De Israëlische krijgsmacht gaat de Al-Rashidstraat in de Gazastrook in noordelijke richting sluiten. Dat is de enige route voor Palestijnse burgers om nog van het zuiden naar het noorden van het gebied te reizen.
De weg, die langs vrijwel de gehele kust van Gaza loopt, wordt om 11.00 uur Nederlandse tijd gesloten. Het blijft wel mogelijk om van het noorden naar het zuiden te gaan.
Het Israëlische leger is in het noorden van Gaza bezig met een offensief in Gaza-Stad. Israël heeft de Palestijnse bevolking opgeroepen om de stad te verlaten en naar een "humanitaire zone" in het zuiden te gaan. Volgens Israël hebben 800.000 mensen dat gedaan. Anderen weigeren te vertrekken, omdat er toch geen veilige gebieden meer zouden zijn en ook de aangewezen humanitaire zone regelmatig wordt aangevallen.
Hulporganisaties als Artsen zonder Grenzen zien de Israëlische zogenoemde evacuatiebevelen als een onderdeel van een etnische zuivering.
