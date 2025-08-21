ECONOMIE
Farmaceutische industrie bezorgd over Amerikaanse importheffingen

gezondheid
door anp
donderdag, 21 augustus 2025 om 21:03
DEN HAAG (ANP) - De farmaceutische industrie in Nederland heeft bezorgd gereageerd op de Amerikaanse importheffingen op geneesmiddelen. Daarmee wordt voor het eerst in dertig jaar getornd aan de internationale afspraak om, in het belang van patiënten, op geneesmiddelen geen invoertarieven te heffen.
Eerder bestond nog de angst dat er voor sommige sectoren, waaronder farma, veel hogere tarieven zouden komen. Het wordt uiteindelijk toch 15 procent. Maar dat vindt de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) "niet iets om blij over te worden".
De branche is bang dat de heffingen de beschikbaarheid van essentiële geneesmiddelen onder druk kunnen zetten. Ook kunnen ze een negatieve impact hebben op de mogelijkheden van bedrijven om te investeren in de ontwikkeling van nieuwe behandelingen.
In Nederland worden veel medicijnen gemaakt die onder meer bestemd zijn voor de VS. Bedrijven als Janssen, Organon en MSD hebben hier grote vestigingen en in de sector werken tienduizenden mensen.
