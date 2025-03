Franse NVWA: soja is gevaarlijk, nu verbannen uit school- en bedrijfskantines

De Franse voedsel- en warenautoriteit Anses luidt de noodklok over soja. Franse schoolkantines en bedrijfsrestaurants zouden per direct moeten stoppen met het serveren van sojaproducten, omdat kinderen en volwassenen er te veel van binnenkrijgen. En dat is slecht voor de gezondheid volgens de Fransen.

Soja zit in veel voedingsmiddelen, zoals yoghurt, melk, tofu, koekjes en vegetarische burgers. Door de opkomst van vegetarisch en veganistisch eten is het gebruik ervan flink toegenomen. Het Franse agentschap Anses, dat toezicht houdt op de voedselveiligheid, wijst erop dat soja veel isoflavonen bevat. Dit zijn stoffen die in planten zitten en dezelfde werking heeft als het vrouwelijke hormoon oestrogeen. “Als de stof in te grote mate wordt geconsumeerd kan dat slecht zijn voor de gezondheid, met name voor de vruchtbaarheid”, meldt Anses.

'Invloed op ontwikkeling geslachtsorganen'

Het Nederlandse Voedingscentrum waarschuwde eerder al voor isoflavonen in voedingssupplementen. ”Bij hoge doseringen kan dat schadelijk zijn voor de gezondheid", schrijft het Voedingscentrum. “Hoge doseringen hebben tijdens de zwangerschap mogelijk invloed op de ontwikkeling van de geslachtsorganen van het kind.”

Anses onderzocht hoeveel soja iemand veilig kan eten en vergeleek dat met de werkelijke consumptie in Frankrijk. Daaruit bleek dat 76 procent van de kinderen tussen 3 en 5 jaar die soja eten, er nu al te veel van binnenkrijgt. Bij vrouwen tussen de 18 en 50 jaar is dat 47 procent.

Isoflavonen

Volgens Anses moeten mensen meer variatie in hun voeding aanbrengen en niet alleen soja als vleesvervanger gebruiken. “Wij adviseren mensen meer verschillende soorten plantaardig voedsel te eten dan alleen producten op basis van soja. Want andere peulvruchten bevatten veel minder isoflavonen.” De hoeveelheid isoflavonen per product verschilt enorm. “In een koekje dat is gemaakt met soja zitten honderd keer zoveel isoflavonen als in sojasaus.”

De Franse consumentenorganisatie Que Choisir onderzocht hoeveel isoflavonen er in sojaproducten zitten. Uit hun onderzoek bleek dat één soja-pannenkoek al 46 milligram bevat, precies de aanbevolen maximumdosis per dag voor iemand van 46 kilo. “Volwassenen kunnen daarom beter maar maximaal één sojaproduct per dag eten”, aldus Que Choisir. De organisatie benadrukt dat soja niet essentieel is voor vegetariërs en veganisten. “Er zijn tientallen alternatieven en de meeste zijn prima vleesvervangers.”

Productie aanpassen

Anses wil niet alleen dat schoolkantines en bedrijfsrestaurants minder soja serveren, maar vraagt ook voedselproducenten om hun werkwijze aan te passen. “Bedrijven moeten de productie en de bewerking van soja veranderen, zodat de hoeveelheid isoflavonen vermindert.”

Bron: AD