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Filipijnse politie onderzoekt nu ook rol halfbroer Meghan Markle in misbruikzaak

seksueel misbruik
door Pieter Immerzeel
bijgewerkt om
Scherm­afbeelding 2026-11-05 om 16.05.51
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Hij stapte zelf naar de politie met dozen vol bewijs tegen zijn vader. Nu kijken de Filipijnse autoriteiten ook naar Thomas Markle jr. De 60-jarige halfbroer van hertogin Meghan is aangemerkt als "persoon van belang" in het onderzoek naar materiaal over seksueel kindermisbruik.
Hij is uitdrukkelijk nog geen verdachte. Er zijn "aanwijzingen" dat de zoon ook betrokken was, zegt de Filipijnse minister van Binnenlandse Zaken Jonvic Remulla. Maar die informatie wordt nog gecontroleerd.

Meisjes naar zijn huis gebracht

De aanleiding: getuigen verklaren dat minderjarige meisjes naar de woning van Markle jr. in Cebu werden gebracht. Hij zegt zelf dat dat voor TikTok-filmpjes was. Op zijn TikTok-account staan alleen geen filmpjes waarin minderjarige meisjes te zien zijn, aldus de minister.
Daarmee neemt de zaak een opvallende wending. Markle jr. was tot nu toe vooral de klokkenluider.

Hoe het begon

Eind oktober leverde hij bij de politie in Cebu vier dozen met spullen van zijn vader in: telefoons, geheugenkaarten, computeronderdelen, harde schijven en videobanden. Die had hij gevonden in het huis van een vriend in Cordova, waar de bezittingen van Thomas Markle sr. waren achtergebleven.
De 82-jarige vader woonde van januari 2025 tot mei 2026 in Cebu City. Daarna keerde hij terug naar de Verenigde Staten voor medische behandeling.
Een rechtbank gaf op 29 oktober toestemming om de apparaten te onderzoeken. Op drie geheugenkaarten en een van de vijf onderzochte telefoons troffen rechercheurs vermoedelijk misbruikmateriaal aan. Het gaat om ongeveer 7500 foto's en één video. Sommige kinderen zijn naar schatting 10 of 11 jaar oud.

Nog veel open vragen

Die vondst bewijst nog niets over de schuld van een van de twee mannen. Onderzoekers moeten nog vaststellen van wie de apparaten waren, wie het materiaal heeft gemaakt of verspreid en waar het vandaan komt. De Filipijnen vragen de FBI om hulp bij het vaststellen van de eigenaars van een aantal telefoons uit de VS.
Tegen Markle sr. is nog geen aanklacht ingediend. Hij ontkent alles en noemt de beschuldigingen leugens. Hij zou inmiddels in Florida zijn opgenomen in een zorginstelling voor mensen met geheugenproblemen. Dat kan verhoren lastig maken.
Meghan heeft al jaren geen contact met haar vader. Ze zegt dat ze door de aantijgingen "zeer ontdaan" is.

Wat nu?

De Filipijnse politie zegt het onderzoek te "intensiveren". Pas als duidelijk is wie het materiaal bezat, volgt een besluit over vervolging, van de vader en mogelijk ook van de zoon.

Meer weten?

  • NOS: Filipijnse politie bevestigt kinderporno op apparaten van vader Meghan Markle
  • RTL Boulevard: Autoriteiten kijken naar rol halfbroer Meghan in onderzoek naar vader 
  • Nieuwsblad: Vader van Meghan Markle onderzocht om beelden van kindermisbruik

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