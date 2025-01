Zwemmers krijgen nog maar één kans op plaatsing grote toernooien

EINDHOVEN (ANP) - Nederlandse zwemmers krijgen voortaan nog maar één kans om zich te plaatsen voor grote toernooien, zoals WK's en de Olympische Spelen. Die "extreem belangrijke" verandering heeft voormalig succescoach Jacco Verhaeren ingevoerd, kort na zijn terugkeer als topadviseur bij zwembond KNZB.

"Zo willen we niet alleen mensen selecteren die hard kunnen zwemmen, maar die dat ook kunnen wanneer het moet. Daar ontbrak het aan in het Nederlandse zwemmen", zegt Verhaeren tijdens een persmoment in het nationale trainingscentrum in Eindhoven. De oud-coach van onder anderen Pieter van den Hoogenband, Inge de Bruijn en Ranomi Kromowidjojo keerde na de afgelopen Spelen van Parijs terug bij de KNZB als 'Performance Strateeg'.

Verhaeren erkent dat de wijziging spannend is voor de zwemmers. "We maken het opzettelijk wat lastiger, maar in Amerika hebben ze hier al jarenlang goede ervaringen mee en ik zelf uiteraard ook uit mijn tijd in Frankrijk en Australië. Dat hopen we hier door te zetten", aldus Verhaeren, verwijzend naar zijn periodes bij de zwembonden van die twee landen.

De eerste zogeheten 'trials' zijn half juni tijdens de NK in Amersfoort, waar de zwemmers zich moeten plaatsen voor de WK in Singapore eind juli. Tot nu toe konden zwemmers in een lange periode meerdere keren een tijd klokken om aan de kwalificatie-eisen te voldoen.