Goed nieuws: koffie beschermt mogelijk tegen depressie

Kun jij je dag niet beginnen zonder een kop koffie? Dan is er misschien nóg een reden om van je dagelijkse bakkie te genieten. Nieuw onderzoek suggereert namelijk dat koffiedrinkers mogelijk minder last hebben van depressieve klachten dan mensen die geen koffie drinken.

Wetenschappers analyseerden de eet- en drinkgewoonten van bijna 2.000 volwassenen in Iran. Ze bekeken hoeveel koffie en thee deelnemers gemiddeld dronken en legden dat naast vragenlijsten over hun mentale gezondheid. Opvallend genoeg bleek thee geen enkel verband te hebben met depressie of angstklachten. Bij koffie zagen onderzoekers wél een interessant patroon.

In eerste instantie leek het effect behoorlijk groot. Mensen die dagelijks minstens één kop koffie dronken, hadden ongeveer 40 procent minder kans op depressieve klachten dan niet-koffiedrinkers. Ook angstklachten kwamen minder vaak voor.

Toch plaatsen de onderzoekers daar meteen een belangrijke kanttekening bij. Koffiedrinkers bleken namelijk ook vaker hoogopgeleid, lichamelijk actiever en financieel beter af. Allemaal factoren die óók invloed kunnen hebben op iemands mentale gezondheid.

Toen de wetenschappers hiermee rekening hielden, verdween het verband met angst volledig. Het mogelijke beschermende effect tegen depressie bleef nog wel zichtbaar.

Je bouwt wel tolerantie op

Hoe dat zou kunnen werken? Cafeïne blokkeert in de hersenen een stofje dat slaperigheid veroorzaakt. Daardoor komen neurotransmitters als dopamine en noradrenaline beter vrij. Die spelen een belangrijke rol bij motivatie, alertheid en stemming.

Maar ook daar zit een 'maar' aan. Wie dagelijks koffie drinkt, bouwt na verloop van tijd tolerantie op. Bovendien verwerkt niet iedereen cafeïne even snel. Sommige mensen krijgen juist last van hartkloppingen, onrust of slaapproblemen, wat een positief effect op de stemming juist kan tegenwerken.

De onderzoekers benadrukken daarom dat er meer onderzoek nodig is. Hun studie laat vooral zien dat er een mogelijk verband bestaat tussen koffie en mentale gezondheid, niet dat een extra espresso depressie voorkomt.