ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Groene thee kan misschien wonderen doen voor je spieren

gezondheid
door Andrei Stiru
donderdag, 09 oktober 2025 om 17:57
213641330_m
Wetenschappers hebben ontdekt dat groene thee de spieren van muizen kan 'trainen' om beter met suiker om te gaan. En dat zou nuttig kunnen zijn voor mensen die worstelen met overgewicht.
Onderzoekers uit Brazilië gaven obese muizen twaalf weken lang dagelijks groene thee-extract. Hun spieren gingen daarna veel efficiënter suiker verwerken. De thee zorgde ervoor dat bepaalde genen actiever werden, genen die verantwoordelijk zijn voor het opnemen van glucose uit het bloed.
Maar er gebeurde nog meer. De groene thee verhoogde ook de activiteit van een enzym genaamd lactaatdehydrogenase. Dit enzym speelt een rol bij het energiemetabolisme. Wanneer spieren hard werken, zetten ze glucose om in lactaat, dat later weer als brandstof kan dienen. Door deze activiteit te verhogen, kunnen spieren flexibeler omgaan met hun energiegebruik.
Bescherming tegen diabetes
De muizen die groene thee kregen, hadden ook betere resultaten bij glucose- en insulinetolerantietests. Hun bloedsuikerspiegel was stabieler, vergelijkbaar met gezonde muizen. Groene thee zou zo kunnen helpen bij het voorkomen van insulineresistentie, een risicofactor voor diabetes type 2.
Ook zagen de onderzoekers dat spiervezels dikker werden door de behandeling, zonder dat er tekenen waren van spierbeschadiging. De thee leek dus zelfs de spiergroei te stimuleren.
Opgepast: dit is een onderzoek dat enkel bij muizen is gedaan. Vervolgonderzoek moet aantonen of dezelfde effecten ook bij mensen optreden.
Bron: Cell Biochemistry & Function
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 524434660

10 dingen die mannen graag horen en 10 dingen waar ze bang voor zijn

ANP-537947780

PVV blijft ruim de grootste in nieuwe Peilingwijzer, winst voor D66 en JA21

ANP-538702018

Pieter Omtzigt opeens weer in de spotlights: ‘Het gaat goed’

kwart nederlanders kampt met slaapproblemen1566254647

Weinig slaap net zo gevaarlijk als drank

ANP-538593799

Schandaal in Australië: Deloitte produceert peperduur rapport vol AI-onzin, overheid krijgt 290.000 euro terug

shutterstock_289582982

Je moét gelukkig zijn. Maar dat heeft grote nadelen

Trump-health-checkup

Trump ondergaat de jaarlijkse medische keuring. Na een half jaar

Loading