Groene thee kan misschien wonderen doen voor je spieren

Wetenschappers hebben ontdekt dat groene thee de spieren van muizen kan 'trainen' om beter met suiker om te gaan. En dat zou nuttig kunnen zijn voor mensen die worstelen met overgewicht.

Onderzoekers uit Brazilië gaven obese muizen twaalf weken lang dagelijks groene thee-extract. Hun spieren gingen daarna veel efficiënter suiker verwerken. De thee zorgde ervoor dat bepaalde genen actiever werden, genen die verantwoordelijk zijn voor het opnemen van glucose uit het bloed.

Maar er gebeurde nog meer. De groene thee verhoogde ook de activiteit van een enzym genaamd lactaatdehydrogenase. Dit enzym speelt een rol bij het energiemetabolisme. Wanneer spieren hard werken, zetten ze glucose om in lactaat, dat later weer als brandstof kan dienen. Door deze activiteit te verhogen, kunnen spieren flexibeler omgaan met hun energiegebruik.

Bescherming tegen diabetes

De muizen die groene thee kregen, hadden ook betere resultaten bij glucose- en insulinetolerantietests. Hun bloedsuikerspiegel was stabieler, vergelijkbaar met gezonde muizen. Groene thee zou zo kunnen helpen bij het voorkomen van insulineresistentie, een risicofactor voor diabetes type 2.

Ook zagen de onderzoekers dat spiervezels dikker werden door de behandeling, zonder dat er tekenen waren van spierbeschadiging. De thee leek dus zelfs de spiergroei te stimuleren.

Opgepast: dit is een onderzoek dat enkel bij muizen is gedaan. Vervolgonderzoek moet aantonen of dezelfde effecten ook bij mensen optreden.