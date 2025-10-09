Jaar extra voor man die in beroep ging in zaak massaverkrachting

NÎMES (ANP/AFP) - De enige man die in beroep ging in de spraakmakende Franse zaak rond de massaverkrachting van Gisèle Pelicot krijgt een extra jaar cel. Een Zuid-Franse rechtbank legde de 44-jarige Husamettin Dogan tien jaar gevangenisstraf op. Hij was vorig jaar december tot negen jaar veroordeeld.

Aanklagers hadden een gevangenisstraf van twaalf jaar geëist. Pelicot werd jarenlang gedrogeerd door haar toenmalige echtgenoot, die haar vervolgens liet verkrachten door tientallen mannen. Dogan ontkent dat er sprake was van verkrachting, omdat tegen hem zou zijn gezegd dat Pelicot sliep.

In de eerdere rechtszaak werden Dogan en vijftig andere mannen veroordeeld. Pelicots ex-partner Dominique kreeg met twintig jaar cel de maximumstraf, de rest drie tot vijftien jaar. Aanvankelijk wilden zeventien veroordeelden in beroep gaan.