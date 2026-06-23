Hitte versnelt biologische veroudering, is mogelijk net zo slecht als roken en alcohol

Warm weer voelt als vakantie. Maar achter die zomerse temperaturen gaat ook iets minder prettigs schuil. Onderzoekers waarschuwen dat langdurige blootstelling aan hitte mogelijk je biologische veroudering versnelt. De effecten zijn in sommige studies vergelijkbaar met roken of overmatig alcoholgebruik.

Terwijl wij ons opmaken voor een superhittegolf, groeit bij wetenschappers de zorg over een minder zichtbaar effect van hitte: niet alleen je energieniveau lijdt eronder, maar mogelijk ook je cellen.

Je lichaam wordt biologisch ouder

Volgens onderzoek naar veroudering zijn mensen die langdurig in warme gebieden wonen biologisch ouder dan mensen in koelere regio’s. ‘De biologische leeftijd van mensen die in warme gebieden wonen, is tot veertien maanden hoger dan die van mensen in koelere streken,’ zegt Eun Young Choi, verouderingswetenschapper aan de USC Leonard Davis School of Gerontology (VS), tegen National Geographic.

Een verschil dat zelfs zichtbaar bleef nadat onderzoekers rekening hielden met factoren zoals inkomen en leefstijl.

Alsof je motor nooit uitgaat

Dat hitte zwaar is voor het lichaam, weten we al langer. Maar de verklaring achter die versnelde veroudering wordt steeds duidelijker. Bij warmte probeert je lichaam voortdurend af te koelen. Het hart werkt harder, het zenuwstelsel staat continu aan en de nieren moeten extra hun best doen om vocht vast te houden.

Op korte termijn beschermt dat ons. Op lange termijn mogelijk niet. ‘Het is alsof je de motor van een auto langdurig laat draaien,’ zegt cardioloog Adedapo Iluyomade van het Miami Cardiac & Vascular Institute (VS). ‘Die constante belasting zorgt ervoor dat onderdelen sneller bezwijken dan gebruikelijk.’

Je genen reageren op hitte

Volgens onderzoekers gebeurt er nóg iets op de achtergrond: hitte lijkt invloed te hebben op de manier waarop genen functioneren. Langdurige warmte werkt als een vorm van biologische stress. Daardoor kunnen ontstekingen ontstaan, neemt oxidatieve schade toe en raakt de hormonale balans verstoord.

Iluyomade zegt: ‘Na verloop van tijd veranderen deze herhaalde stressreacties de manier waarop je genen zich gedragen.’ En dat kan gevolgen hebben. ‘In plaats van het lichaam te helpen zich aan te passen, kan chronische hitte juist vitale systemen uitputten en het verouderingsproces versnellen.’

Bewijs is nog niet rond

Onderzoekers benadrukken dat voorzichtigheid nodig blijft. Een studie uit 2025 zag blijvende veranderingen in biologische verouderingsmarkers na blootstelling aan hitte. Een andere analyse van ruim negenhonderd volwassenen vond dat bloedcellen biologisch ouder leken bij mensen die vaker hoge temperaturen meemaakten.

Toch is het verband nog geen keihard bewijs. ‘Deze studies zijn gebaseerd op waarnemingen,’ zegt Iluyomade. ‘We zien een duidelijk verband, maar er is nog geen bewijs dat hitte de oorzaak is.’

Dit kun je nu al doen

Het goede nieuws: onderzoekers denken dat veel schade te beperken is. Iluyomade noemt airconditioning voor kwetsbare groepen niet een luxe maar noodzaak. Daarnaast adviseren experts om tussen 10.00 en 16.00 uur uit de directe zon te blijven, voldoende water te drinken en regelmatig verkoeling op te zoeken.

Ook simpele ingrepen helpen, zoals meer bomen en schaduwplekken in steden.