Onderzoek onthult verborgen kantelpunt in veroudering tussen 45 en 55 jaar

Onderzoekers hebben een nieuw kantelpunt in de veroudering van het menselijk lichaam gevonden: rond je vijftigste gaat het ineens een stuk sneller. Dat blijkt uit een grote studie waarin wetenschappers de eiwitsamenstelling in verschillende organen en weefsels in kaart brachten op duizenden meetpunten over de volwassen levensloop. Door die zogeheten proteomische “leeftijdsklokken” te bouwen, konden ze zien wanneer het lichaam echt een andere versnelling in veroudering inzet.

Opvallend is dat vooral de bloedvaten er rond die leeftijd fors op achteruitgaan. De aorta, het grote centrale bloedvat dat het hart met de rest van het lichaam verbindt, blijkt een van de snelst verouderende structuren. Maar ook organen als de pancreas en de milt vertonen duidelijke en langdurige veranderingen. De onderzoekers zien de grootste sprongen in eiwitveranderingen tussen ongeveer 45 en 55 jaar, wat wijst op een brede ‘verbouwing’ van het lichaam in deze periode.

Tegelijkertijd nemen de concentraties van tientallen eiwitten toe die gelinkt zijn aan ziekten als hart- en vaatziekten , leververvetting, fibrose en bepaalde levertumoren. Dat suggereert dat de biologische basis voor veel ouderdomsziekten al rond de vijftig wordt gelegd, nog voordat er klinisch duidelijke klachten zijn. De nieuwe proteoom-atlas, die zo’n vijftig jaar aan volwassen leeftijden bestrijkt, maakt het mogelijk om veel preciezer te volgen welke organen wanneer kwetsbaar worden.

Het onderzoek sluit aan bij eerdere studies die lieten zien dat mensen niet gelijkmatig oud worden, maar versneld verouderen op een paar cruciale momenten in het leven, onder meer in de middenveertig en rond de zestig. Samen schetsen deze studies een beeld van veroudering als een stapsgewijs proces met verschillende ‘rukjes’ vooruit, in plaats van een geleidelijke, rechte lijn.

Voor de praktijk betekent dit dat preventie misschien veel eerder en gerichter moet beginnen, vooral op het gebied van vaatgezondheid en stofwisseling in de leeftijdsgroep rond de vijftig. Als artsen en beleidsmakers weten welke systemen precies instorten en wanneer, wordt het mogelijk om behandelingen en leefstijlaanpassingen te timen vóórdat de echte schade optreedt.