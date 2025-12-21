Het maakt niet uit of je rookt of vapet: elke vorm van nicotine is slecht voor je hart

Nicotine is schadelijk voor je hart, ongeacht hoe je het binnenkrijgt, zo blijkt uit een studie in het European Heart Journal. Het is dus niet alleen de rook die een probleem is.

Jarenlang dachten wetenschappers dat vooral de rook van sigaretten schadelijk was. Maar dit nieuwe onderzoek toont aan dat nicotine op zichzelf al een gif is voor je bloedvaten, zelfs zonder dat er iets verbrand wordt.

Nicotine verstoort de werking van je bloedvaten op meerdere manieren. Het activeert je stresssysteem, waardoor je hartslag en bloeddruk omhoogschieten. Tegelijkertijd beschadigt het de binnenkant van je bloedvaten door schadelijke stoffen aan te maken en de productie van beschermende stoffen te blokkeren.

Dit proces begint razendsnel. Zelfs een enkele keer nicotine gebruiken kan de elasticiteit van je bloedvaten al verslechteren. Bij regelmatig gebruik stapelt deze schade zich op, wat uiteindelijk kan leiden tot hartaanvallen, beroertes en andere hartziekten.

Zijn vapes even slecht als roken?

Vapes worden vaak aangeprezen als minder ongezond dan roken . Dat klopt technisch gezien wel een beetje: ze bevatten minder giftige stoffen. Maar dat maakt ze nog lang niet onschadelijk. Onderzoek toont aan dat vapers vergelijkbare schade aan hun bloedvaten oplopen als rokers.

Sterker nog, jongeren die beginnen met vapen hebben een grotere kans om later ook gewone sigaretten te gaan roken. In plaats van mensen van het roken af te helpen, zorgen e-sigaretten ervoor dat een hele nieuwe generatie verslaafd raakt aan nicotine.

Ook waterpijpen zijn bepaald niet onschuldig. Eén sessie van 45 minuten waterpijp roken staat gelijk aan het roken van maar liefst 100 sigaretten. De waterpijp filtert namelijk nauwelijks schadelijke stoffen uit de rook, in tegenstelling tot wat veel mensen denken.