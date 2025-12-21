ECONOMIE
Vogelgriep in Ysselsteyn, ook gevolgen voor veel andere bedrijven

Samenleving
door anp
zondag, 21 december 2025 om 9:13
YSSELSTEYN (ANP) - Op een kalkoenenbedrijf in het Limburgse Ysselsteyn is vogelgriep vastgesteld. Alle circa 23.000 kalkoenen worden gedood om verdere verspreiding van het besmettelijke virus te voorkomen.
Ysselsteyn ligt in de gemeente Venray, waar veel pluimveebedrijven zijn gevestigd. In een zone van 10 kilometer rond het getroffen bedrijf geldt per direct een vervoersverbod voor pluimvee, eieren en mest. Dat raakt 54 bedrijven uit de sector. Zeven van die bedrijven liggen op minder dan 3 kilometer van het kalkoenenbedrijf en worden de komende tijd scherp in de gaten gehouden door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
Een aantal van de bedrijven had al te maken met beperkingen door een uitbraak in het nabijgelegen Tienray op 25 november.
De vogelgriep grijpt flink om zich heen in Nederland en andere Europese landen, zowel onder wilde vogels als in de pluimveehouderij. In de sector is daar veel onrust over. Landelijk geldt een ophokplicht voor al het pluimvee.
