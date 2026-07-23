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Bewoners geëvacueerd gebied brand Midden-Spanje mogen naar huis

Samenleving
door anp
donderdag, 23 juli 2026 om 10:53
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TOLEDO (ANP/AFP) - De meeste bewoners van een gebied in Midden-Spanje waar een grote natuurbrand woedt, mogen weer terugkeren naar hun huizen, melden de hulpdiensten. De brand brak woensdag uit in de buurt van Toledo, zo'n 75 kilometer ten zuidwesten van Madrid. De brandweer zou inmiddels vooruitgang hebben geboekt met het blussen van de brand.
Tegelijkertijd is de brand nog niet onder controle en zijn verschillende wegen in het gebied nog gesloten.
De bewoners van drie dorpen kregen woensdag een melding op hun telefoon waarin hun werd gevraagd te evacueren. In een ander dorp moesten bewoners thuisblijven met de ramen en deuren dicht. Alleen de bewoners van de wijk El Encinar del Alberche zouden nog niet terug kunnen keren.
Ook elders in Spanje woeden nog altijd natuurbranden. Zo'n 125.000 hectare aan land zou sinds het begin van het jaar zijn getroffen door natuurbranden.
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