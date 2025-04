Zijn voorgesneden groenten uit een zak wel zo gezond?

Voor wie geen enorme fan is van koken of gewoon weinig tijd heeft, zijn ze ideaal: de voorgesneden groenten uit het koelvak van de supermarkt. Maar gaan er niet heel veel voedingsstoffen verloren als ze zo dagenlang blijven liggen?

De Volkskrant zocht het uit en het korte antwoord is: nee, die voedingsstoffen blijven grotendeels behouden. Voedselkwaliteitsonderzoeker Ruud Verkerk van de Wageningen Universiteit vertelt aan de krant: "Onderzoek heeft uitgewezen dat er wel wat verliezen optreden, vooral rond de snijvlakken. Met name vitamine C gaat snel verloren. Die vitamine is gevoelig voor reacties met de lucht."

Koolhydraten en eiwitten zijn behoorlijk robuust dus die blijven wel behouden. Volgens eerder onderzoek van Verkerk zijn voorgesneden groenten op sommige vlakken zelfs gezonder. De afweerstoffen die vrijkomen na het snijden, glucosinolaten genoemd, bereiken hun hoogste waarden pas twee dagen na het snijden. En deze stofjes lijken in kleine hoeveelheden gezond te zijn.

"We hebben geprobeerd te meten hoeveel schade snijden veroorzaakt. Dat bleek beperkt: minder dan 10 procent van de cellen was schade toebedeeld", aldus Verkerk. Dat gold voor heel veel groente, zelfs een in kleine stukjes gesneden paprika behoudt grotendeels zijn voedingswaarden.

Het moment waarop groenten gesneden worden - direct in de fabriek of thuis op de snijplank - is een verwaarloosbare factor, stelt Verkerk dan ook. "Het eten van groenten is per definitie gezond, of ze nou zelfbereid zijn of voorgesneden: er zitten nog voldoende voedingsstoffen, vitaminen en stoffen met positieve gezondheidseffecten in."

Bron: De Volkskrant