Hoe groot is de kans dat je griep krijgt van een snotterende medepassagier in het OV?

Het heerst. Een paar jaar geleden bleef je thuis als je je ziek voelde. Maar dat was corona en dat namen we serieus (de meeste van ons). Maar dit is gewone griep en daarmee mag je anderen wel besmetten, is het idee.

Maar jij wilt niet besmet worden en je reist wel met trein en bus. Wat te doen? Viroloog Steven Van Gucht legt het uit in HLN.

Hoe verspreidt griep zich in het openbaar vervoer?

Griepvirussen verspreiden zich via druppeltjes die vrijkomen bij hoesten, niezen of zelfs ademen. In een afgesloten ruimte zoals een trein of bus, waar ventilatie vaak beperkt is, kunnen deze druppeltjes lang in de lucht blijven hangen. Hoe langer je in de buurt bent van een zieke persoon, hoe groter de kans dat je besmet raakt. Ook de afstand speelt een rol: hoe dichterbij je zit, hoe groter het risico.

Wat maakt het risico groter?

Duur van de reis: Een korte busrit van tien minuten is minder risicovol dan een lange treinrit van een uur.

Afstand tot de zieke: Hoe dichter je bij iemand zit, hoe meer virusdeeltjes je kunt inademen.

Ventilatie: Slechte ventilatie verhoogt het risico. Een muf ruikende ruimte wijst vaak op uitgeademde lucht vol CO₂ en mogelijk virusdeeltjes.

Waar kun je het beste zitten?

Vroeger werd gedacht dat naast iemand zitten veiliger was dan tegenover hen, omdat grote druppels sneller opvallen en neerdalen. Maar sinds de coronapandemie weten we dat virussen ook via hele kleine druppeltjes (aerosolen) verspreid kunnen worden. Deze blijven langer in de lucht hangen en kunnen met luchtstromen meebewegen. Er is dus geen perfecte plek om te zitten als iemand ziek is.

Hoe kun je jezelf beschermen?

Ventileer: Zet een raampje open als de ruimte muf aanvoelt.

Handhygiëne: Was of ontsmet regelmatig je handen, vooral na contact met oppervlakken zoals deurklinken of tafeltjes.

Mondmasker: Overweeg een mondkapje te dragen, vooral als je zelf ziek bent. Dit is niet alleen goed voor jezelf, maar ook respectvol naar anderen toe.

En buikgriep?

Buikgriep verspreidt zich meestal niet via de lucht, maar via besmette oppervlakken zoals tafels of deurklinken. Goede handhygiëne is hier cruciaal om besmetting te voorkomen.

Conclusie: hoe groot is de kans?

De kans op besmetting hangt sterk af van factoren zoals reisduur, afstand tot de zieke en ventilatie. Hoewel het risico niet altijd te vermijden is, kun je met simpele maatregelen zoals ventileren en handhygiëne veel doen om jezelf te beschermen.