Amerikanen Nuguse en Fisher lopen wereldrecords in New York

NEW YORK (ANP) - Twee Amerikaanse atleten hebben bij indoorwedstrijden uit de World Athletics Tour in New York een wereldrecord verbeterd. Grant Fisher scherpte het mondiale record op de 3000 meter aan tot 7.22,91 en Yared Nuguse liep de Engelse mijl sneller dan ooit: 3.46,63.

Fisher liep in New York een tactisch sterke race. Hij snelde zijn landgenoot Cole Hocker, de regerend olympisch kampioen op de 1500 meter, voorbij in de laatste ronde. Hij haalde bijna een seconde af van het oude wereldrecord op de 3000 meter, dat op naam stond van de Ethiopiër Lamecha Girma.

Stefan Nillessen liep afgelopen vrijdag in het Duitse Karlsruhe een Nederlands record op de 3000 meter indoor en zette het op 7.37,10

Nuguse, die op de Spelen van Parijs brons won op de 1500 meter, verbeterde op de Engelse mijl (1609 meter) het zes jaar oude record van de Ethiopiër Yomif Kejelcha, dat op 3.47,01 stond.