Hoe kies je de juiste lens voor elk oog

Wie moeite heeft met scherp zien, krijgt al snel het advies om lenzen of een bril te overwegen. Voor veel mensen zijn contactlenzen een comfortabele, onzichtbare en praktische oplossing. Maar wist je dat er heel wat verschillende soorten lenzen bestaan? In dit artikel leggen we uit welke soorten er zijn, hoe ze van elkaar verschillen, en waar je op moet letten bij het kiezen van de juiste lens.

Contactlenzen voor elk type drager

De technologie achter contactlenzen is sterk geëvolueerd. Vroeger waren lenzen vaak oncomfortabel en moeilijk in gebruik, maar tegenwoordig is het aanbod enorm veelzijdig. Wie online lenzen bestellen wil, komt terecht in een wereld van opties: van daglenzen tot multifocale varianten, van harde lenzen tot lenzen voor specifieke oogproblemen zoals astigmatisme. Het voordeel van online bestellen is de ruime keuze en het gemak waarmee je snel een passende lens vindt. Wel is het belangrijk dat je eerst advies vraagt aan een opticien of oogarts.

Zachte lenzen

Zachte lenzen zijn de populairste variant. Ze worden gemaakt van flexibel kunststofmateriaal dat veel water opneemt. Daardoor voelen ze comfortabel aan op het oog en zijn ze eenvoudig in te brengen. Binnen deze categorie zijn er verschillende subtypes:

Daglenzen: deze draag je één dag en gooi je daarna weg. Ideaal voor mensen met een druk leven, reizigers of wie lenzen slechts af en toe draagt.

Week- of maandlenzen: deze draag je meerdere keren, vaak over een periode van één tot vier weken. Je moet ze elke dag reinigen en bewaren in lenzenvloeistof.

Extended wear-lenzen: sommige zachte lenzen mag je ook ’s nachts inhouden. Let wel: niet iedereen verdraagt dit, dus dit gebeurt altijd op medisch advies.

Zachte lenzen zijn ideaal voor mensen met een actieve levensstijl of wie veel comfort verlangt.

Harde lenzen (vormstabiele lenzen)

Harde lenzen zijn kleiner, steviger en laten meer zuurstof door naar het hoornvlies. Ze gaan vaak langer mee dan zachte lenzen en zijn vooral geschikt voor mensen met specifieke oogafwijkingen. Hoewel ze in het begin minder comfortabel aanvoelen, bieden ze vaak scherper zicht op de lange termijn. Voor mensen met keratoconus of een onregelmatig hoornvlies zijn vormstabiele lenzen vaak de beste oplossing.

Torische lenzen

Heb je last van astigmatisme? Dan heb je waarschijnlijk een cilindrische oogafwijking waarbij het hoornvlies geen perfecte bolvorm heeft. Gewone lenzen kunnen dat niet corrigeren, maar torische lenzen wel. Deze zijn zo ontworpen dat ze de afwijking compenseren en scherp zicht mogelijk maken, ook bij complexe oogvormen. Zowel zachte als harde torische lenzen bestaan, afhankelijk van je voorkeur en medische noodzaak.

Multifocale en bifocale lenzen

Voor wie ouder wordt en merkt dat lezen steeds lastiger gaat, kunnen multifocale of bifocale lenzen een uitkomst zijn. Deze lenzen combineren verschillende sterktes in één lens, zodat je zowel dichtbij als veraf goed ziet. De technologie hierachter is vergelijkbaar met die van multifocale brillenglazen. Ze zijn ideaal voor mensen met presbyopie, een ouderdomsgerelateerde verandering van het zicht.

Kleurlenzen

Kleurlenzen veranderen de kleur van je iris, tijdelijk en zonder blijvend effect. Je kunt kiezen uit subtiele tintveranderingen of juist opvallende kleuren. Ze zijn beschikbaar met en zonder sterkte, waardoor ze ook gedragen kunnen worden door mensen zonder zichtproblemen. Belangrijk is wel dat je kleurlenzen altijd koopt bij een betrouwbare aanbieder – en niet zomaar een willekeurige webshop – om ooginfecties te vermijden.

Nachtlenzen (orthokeratologie)

Een bijzonder type lens is de nacht- of ortho-k lens. Deze draag je ’s nachts terwijl je slaapt. Ze corrigeren tijdelijk de vorm van het hoornvlies, waardoor je overdag zonder bril of lenzen scherp ziet. De werking houdt ongeveer 24 tot 48 uur aan. Nachtlenzen zijn vooral populair bij kinderen en jongvolwassenen met beginnende bijziendheid.

Lenzen voor droge ogen

Sommige mensen ervaren snel droge ogen bij het dragen van contactlenzen. Speciaal voor hen zijn er lenzen met een hoog watergehalte of extra bevochtigende eigenschappen. Siliconen hydrogel lenzen zijn hier een voorbeeld van: ze combineren comfort met een hoog zuurstofgehalte, waardoor ze minder snel uitdrogen en prettiger zitten.

Speciale medische lenzen

Naast de meer gangbare typen bestaan er ook medische lenzen voor mensen met specifieke oogproblemen, zoals postoperatieve complicaties of hoornvliesaandoeningen . Deze lenzen worden vaak op maat gemaakt en onder begeleiding van een oogarts aangemeten. Denk aan scleralenzen of hybride lenzen, die een groter deel van het oog bedekken en extra stabiliteit bieden.

Waar moet je op letten bij het kiezen van lenzen?

Bij het kiezen van contactlenzen is het cruciaal dat je rekening houdt met:

de gezondheid van je ogen

de mate van comfort die je zoekt

je levensstijl (sport, werk, reizen)

het onderhoud dat je bereid bent te doen

of je kiest voor eenmalig gebruik of hergebruik

Laat je altijd adviseren door een specialist en laat regelmatig je ogen controleren. Zelf experimenteren met soorten lenzen zonder oogcontrole kan leiden tot oogklachten of zelfs blijvende schade.