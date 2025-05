Oud-minister Van Weyenberg benoemd tot nieuwe wethouder Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - Oud-minister van Financiën Steven van Weyenberg (D66) is in de gemeenteraad benoemd tot nieuwe woningbouwwethouder van Amsterdam. Hij volgt Reinier van Dantzig op, die om gezondheidsredenen zijn taken neerlegde.

Van Weyenberg was minister van Financiën in het demissionaire kabinet-Rutte IV. Daarvoor was hij onder meer Tweede Kamerlid en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat in het demissionaire kabinet-Rutte III.

D66-fractievoorzitter Rob Hofland typeerde de nieuwe wethouder als politiek zwaargewicht. "We halen iemand binnen die in Den Haag de nodige vlieguren heeft gemaakt. We denken dat hij nu klaar is voor het echte werk: Amsterdam."

Tot aan de gemeenteraadsverkiezingen komt Van Weyenberg in een college met andere wethouders van D66, PvdA en GroenLinks. Hij krijgt de portefeuilles Woningbouw, Grond en Ruimtelijke Ordening. Tegen de raad zei hij "resultaatgericht en pragmatisch" te willen werken "om de woningbouw op peil te kunnen houden en te vergroten".