VN: vorig jaar hoogste aantal burgerdoden in Oekraïne sinds 2022

KYIV (ANP/AFP) - De Verenigde Naties hebben vorig jaar het hoogste aantal burgerdoden in Oekraïne geregistreerd sinds 2022, het jaar waarin Rusland Oekraïne binnenviel. Er vielen in 2025 voor zover bekend 2514 doden en 12.142 gewonden onder burgers, aldus het VN-Mensenrechtenkantoor.

Dat is een stijging van 31 procent ten opzichte van 2024. Het hoofd van de VN-monitoringsmissie in Oekraïne zegt dat dit komt door intensievere gevechten aan de frontlinie en de toegenomen inzet van langeafstandswapens. Daardoor werden burgers in het hele land blootgesteld aan een verhoogd risico.

De oorlog in Oekraïne heeft volgens de VN bijna 15.000 burgers het leven gekost. De VN denken dat het werkelijke aantal waarschijnlijk veel hoger ligt. Dat komt doordat niet alle sterfgevallen geregistreerd zijn, bijvoorbeeld omdat de doden vielen in bezette gebieden zoals de stad Marioepol.