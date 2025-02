Twee keer zo krachtig als Ozempic: nieuw afslankmedicijn werkt té goed

Een nieuwe afslankinjectie blijkt zo effectief dat onderzoekers zich zorgen maken over mogelijk gevaarlijke bijwerkingen, meldt de krant Daily Mail. Het middel, ontwikkeld door farmaceut Eli Lilly, kan mensen in minder dan een jaar tijd een kwart van hun lichaamsgewicht doen verliezen.

Het medicijn, dat de naam retatrutide draagt, werkt ongeveer twee keer zo krachtig als het bekende Ozempic. Dit komt doordat het middel niet alleen de eetlust remt, maar ook de stofwisseling versnelt. De injectie richt zich op drie verschillende hormonen die betrokken zijn bij ons eetgedrag, terwijl Ozempic er slechts één beïnvloedt.

Tijdens klinische studies verloren deelnemers soms wel dertig procent van hun lichaamsgewicht in acht maanden tijd. Sommige proefpersonen moesten zelfs extra calorierijke voeding tot zich nemen om niet té veel af te vallen. Een opmerkelijke situatie voor een obesitasstudie.

Niet zonder risico’s

De snelle gewichtsafname blijkt echter niet zonder risico's. Wetenschappers signaleren mogelijke complicaties zoals nierstenen en botbreuken door verlies van botdichtheid. Een arts van de Universiteit van North Carolina behandelde zelfs een patiënt die haar heup brak na extreme gewichtsafname met soortgelijke medicatie.

Ondanks dat het middel nog niet is goedgekeurd voor gebruik, duiken er al berichten op van mensen die het medicijn via andere wegen bemachtigen. Op sociale media delen gebruikers hun ervaringen, waarbij gewichtsverliezen van meer dan twintig kilo in enkele maanden geen uitzondering zijn.

Ook positieve effecten

Daardoor rijst de vraag hoeveel gewichtsverlies eigenlijk té veel is. Experts waarschuwen voor de gevaren van extreem snel afvallen, zoals alvleesklierontsteking en verlies van spiermassa. Doorgaans wordt aangeraden om tussen een halve en één kilogram per week te verliezen bij het afvallen.

Het onderzoek toont echter ook positieve effecten: deelnemers zagen hun bloeddruk en bloedsuikerspiegel significant verbeteren. Vier op de tien proefpersonen konden zelfs stoppen met hun bloeddrukmedicatie.

Voorlopig blijft het middel alleen beschikbaar voor onderzoeksdoeleinden. Experts benadrukken dat meer studies nodig zijn om de langetermijneffecten van zulk drastisch gewichtsverlies in kaart te brengen.

Bron: Daily Mail