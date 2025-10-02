ECONOMIE
Aantal mensen in aanmeldcentrum Ter Apel verder gedaald

Samenleving
door anp
donderdag, 02 oktober 2025 om 10:03
TER APEL (ANP) - Het aantal asielzoekers in het aanmeldcentrum in Ter Apel is opnieuw gedaald. In het centrum sliepen in de nacht van woensdag op donderdag 1952 mensen. In twee dagen tijd zijn er 168 plekken vrijgekomen.
Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft in de afgelopen dagen veel asielzoekers overgebracht naar andere locaties. Zo gingen ongeveer tweehonderd asielzoekers naar twee opvangschepen in de haven van het Noord-Hollandse Huizen. Die zijn eerder dan gepland in gebruik genomen. Verder gingen ongeveer tachtig asielzoekers naar een leegstaande kerk in Leiden, die tijdelijk als crisisnoodopvang dient.
Als er meer dan 2000 asielzoekers in het aanmeldcentrum verblijven, moet het COA een dwangsom van 50.000 euro betalen aan de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel in ligt. De teller van de afgelopen maand blijft voorlopig staan op 700.000 euro.
