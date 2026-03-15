Aanraking als vergeten medicijn

De biologie van de knuffel

Systematische reviews laten zien dat eenvoudige aanrakinginterventies – zoals knuffelen, handmassage of huid-op-huidcontact – de cortisolspiegel significant verlagen en zelfs meetbare effecten hebben op bloeddruk en immuunsysteem. In een meta-analyse bleken aanrakinginterventies bij verschillende groepen, van pasgeborenen tot ouderen, vooral effectief in het dempen van stressreacties. Studies naar affectieve aanraking tijdens de coronaperiode vonden bovendien dat mensen die vaker knuffelden minder angst en stress rapporteerden en zich subjectief gelukkiger voelden.