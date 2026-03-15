ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Aanraking als vergeten medicijn

gezondheid
door Ans Vink
zondag, 15 maart 2026 om 18:52
151321035_m
In de spreekkamer draait zorg steeds vaker om schermen, scans en protocollen, terwijl één van de krachtigste interventies gratis is: een hand op een arm, een rustige omhelzing, een zachte massage. Arts en massagetherapeut Michaela Maria Arnold spreekt daarom zelfs van “beroepsmatige aanraakgeneeskunde”: aanraking als therapeutisch middel dat net zo serieus genomen zou moeten worden als een medicijn of apparaat. Toch wordt in de medische opleiding nauwelijks gesproken over hoe je een patiënt fysiek benadert, behalve via apparaten zoals stethoscopen en echo’s.

Wat aanraking in het lichaam doet

Onderzoek laat zien dat liefdevolle aanraking de aanmaak van stresshormonen remt en het zogenaamde knuffelhormoon oxytocine stimuleert, wat een kalmerend effect heeft op hartslag, bloeddruk en angst. In de huid zitten speciale zenuwvezels – C‑tactiele afferenten – die juist reageren op langzaam, zacht strijken en die signalen doorgeven aan hersengebieden die met emotie en welbevinden te maken hebben. Dit verklaart waarom een omhelzing soms meer kan doen dan een goed gesprek: het lichaam wordt letterlijk in een andere stand gezet.
De biologie van de knuffel

Systematische reviews laten zien dat eenvoudige aanrakinginterventies – zoals knuffelen, handmassage of huid-op-huidcontact – de cortisolspiegel significant verlagen en zelfs meetbare effecten hebben op bloeddruk en immuunsysteem. In een meta-analyse bleken aanrakinginterventies bij verschillende groepen, van pasgeborenen tot ouderen, vooral effectief in het dempen van stressreacties. Studies naar affectieve aanraking tijdens de coronaperiode vonden bovendien dat mensen die vaker knuffelden minder angst en stress rapporteerden en zich subjectief gelukkiger voelden.

Van huidhonger naar zelfaanraking

De pandemie maakte pijnlijk duidelijk wat “huidhonger” betekent: mensen die maandenlang nauwelijks iemand aanraakten, rapporteerden meer eenzaamheid, slapeloosheid en stress. Niet iedereen heeft echter een partner, gezin of sociaal netwerk dat dagelijks nabij is – en niet elke aanraking is wenselijk of veilig. Daarom benadrukken onderzoekers én artsen dat ook zelfaanraking werkt: rustig over je eigen hoofd strijken, een hand op je borst leggen, of je huid bewust insmeren kan dezelfde kalmerende zenuwvezels prikkelen. Aanraking is daarmee geen luxe, maar een basisbehoefte die we – in en buiten de zorg – veel bewuster zouden moeten voorschrijven.

loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2456666579

150988847_m

anp-545084878-69b021e11806e

52786282_m

ANP-553144989

130326VER_2032287102_

Loading