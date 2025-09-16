Inspectie wil dat kinderhartcentra beter samenwerken

UTRECHT (ANP) - De samenwerking tussen de vier ziekenhuizen die kinderen met aangeboren hartafwijkingen behandelen, moet beter. De centra hebben daar afspraken over gemaakt, maar er zit "te weinig voortgang in de uitvoering", oordeelt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Over de toekomst van de kinderhartchirurgie woeden al jaren felle discussies. Meerdere plannen om de operaties in minder centra te concentreren zijn gestrand doordat daar grote weerstand tegen was. De gedachte achter zo'n concentratie is dat dit de kwaliteit kan bevorderen. Het gaat om operaties die relatief weinig worden uitgevoerd: het zijn er in totaal een paar honderd per jaar.

De academische ziekenhuizen in Rotterdam, Utrecht, Leiden en Groningen voeren dit soort behandelingen uit. Ziekenhuis UMCG in Groningen besloot eerder deze week de operaties voorlopig niet te doen, omdat medewerkers zorgen hebben geuit "over sociale veiligheid en kwaliteit van zorg en wetenschap". Een van de chirurgen is vertrokken.