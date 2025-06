Kallas: intense discussie EU-ministers over verdrag Israël

EU-ministers hebben een "intense discussie" gehad over het associatieverdrag met Israël, zei EU-buitenlandchef Kaja Kallas na afloop van de vergadering. Uit onderzoek in opdracht van Kallas bleek dat er indicaties zijn dat Israël mensenrechten schendt, waarmee het voorwaarden van het associatieverdrag met de EU schendt. De EU-ministers hebben daar nog geen consequenties aan verbonden.

"Iedereen was het ermee eens dat de situatie op de grond in Gaza moet verbeteren, dat de mensen hulp nodig hebben", zei Kallas. Ze wil de resultaten aan Israël presenteren in de hoop dat meer noodhulp wordt toegelaten in Gaza. "Als de situatie niet verbetert, kunnen we discussiëren over verdere maatregelen op de vergadering in juli", zei ze.

EU-ministers waren vooraf verdeeld of delen, of zelfs het hele associatieverdrag, moeten worden geschrapt nu Israël zich niet aan de voorwaarden houdt. Minister Caspar Veldkamp zei vooraf dat de EU vooral eenheid moet laten zien in de aanpak.