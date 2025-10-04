ECONOMIE
Japan krijgt mogelijk vrouwelijke premier na overwinning Takaichi

zaterdag, 04 oktober 2025 om 8:20
TOKYO (ANP/RTR/AFP) - De Japanse minister van Binnenlandse Zaken Sanae Takaichi is verkozen tot de leider van de Liberaal-Democratische Partij (LDP). De kans is daarmee groot dat zij de nieuwe premier wordt van Japan. Het zou voor het eerst zijn dat het land een vrouwelijke leider krijgt.
De LDP is de grootste partij in het parlement. Toch is niet zeker dat Takaichi premier wordt, omdat de coalitie onder leiding van die partij geen meerderheid meer heeft. Ze moet dus steun vinden van leden van de oppositie. Het verlies van de meerderheid was de reden dat de vorige premier, Shigeru Ishiba, opstapte.
De 64-jarige politica geldt als zeer conservatief. Haar grote politieke voorbeeld is Margaret Thatcher, die van 1979 tot 1990 de eerste vrouwelijke premier van het Verenigd Koninkrijk was. Ze versloeg Shinjiro Koizumi, de zoon van oud-premier Junichiro Koizumi.
Naar verwachting stemt het Japanse parlement op 15 oktober over de nieuwe premier.
