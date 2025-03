Je wordt al in de baarmoeder geprogrammeerd om overgewicht te krijgen

Je kunt nog zo je best doen om gezond te eten en regelmatig te bewegen, maar je gewicht wordt voor een belangrijk deel al bepaald voordat je überhaupt geboren wordt. Dat blijkt uit nieuw onderzoek gepubliceerd in het wetenschappelijke vakblad PLOS One.

De studie, uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit van Edinburgh, toont aan dat het gewicht van je moeder en haar levensstijl tijdens de zwangerschap een doorslaggevende rol spelen bij de vraag of jij later in je leven met overgewicht te maken krijgt.

De wetenschappers onderzochten gegevens van de 'National Child Development Survey', een grootschalig Brits onderzoek dat mensen volgt die allemaal in dezelfde week van maart 1958 zijn geboren. Ze bekeken wie op 16-jarige leeftijd én wie op 42-jarige leeftijd overgewicht had.

Veel grotere kans

De BMI van de moeder bleek veruit de belangrijkste voorspeller voor overgewicht bij de kinderen, zowel in de puberteit als op volwassen leeftijd. Kinderen van moeders met obesitas hadden maar liefst vier keer zoveel kans om zelf ook overgewicht te ontwikkelen.

Ook bleek dat moeders die tijdens de zwangerschap meer dan 10 sigaretten per dag rookten, significant vaker kinderen kregen die later dik werden. De kans op overgewicht nam met 50 tot 80 procent toe bij deze groep.

Levensstijl speelt nog altijd een grote rol

Natuurlijk speelt levensstijl ook een rol. De studie vond dat mensen die op 33-jarige leeftijd vier tot vijf keer per week bewogen, bijna de helft minder kans hadden om op 42-jarige leeftijd overgewicht te hebben dan niet-sporters.

De onderzoekers pleiten desalniettemin voor een andere benadering. In plaats van individuen de schuld te geven van hun gewichtsproblemen, zouden we meer moeten kijken naar maatschappelijke factoren die de obesitasepidemie aanjagen, zoals veranderingen in onze voedselomgeving en leefgewoonten.

Bron: PLOS One