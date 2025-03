Gemeente: 5000 zonnepanelen bij Schiphol weg om schittering

SCHIPHOL (ANP) - De gemeente Haarlemmermeer wil 5000 zonnepanelen in de buurt van Schiphol voorlopig laten weghalen om het probleem met de weerkaatsing op te lossen. Dat is ongeveer de helft van het betreffende veld van het zonnepark bij Zwanenburg. De zonnepanelen veroorzaken een schittering waar sommige piloten bij het landen last van hadden.

Het is een tijdelijke maatregel, benadrukt het college van B en W donderdag. "Het college neemt de ontstane situatie uiterst serieus." Door de schittering op zonnige dagen kon Schiphol de afgelopen weken de Polderbaan niet gebruiken tussen 10.00 en 12.00 uur. De maatregel was ingesteld tot 23 maart, maar moest in elk geval tot 6 april worden verlengd.

Het college riep ook de minister op tot duidelijkheid omdat "juridische grondslag" nodig is. Met het ontbreken hiervan kon de gemeente geen oplossing afdwingen. Nu heeft de gemeente ervoor gekozen om de producent schadeloos te stellen bij het demonteren van de zonnepanelen. Maar dit betekent geen erkenning van "enige aansprakelijkheid", benadrukt de gemeente.