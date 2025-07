Jojoën met je gewicht kan je darmbacteriën blijvend veranderen

Iedereen die ooit op dieet is geweest, weet hoe lastig het is om het vol te houden. Vaak val je eerst af, maar komt het gewicht er daarna weer net zo hard aan, soms zelfs met rente. Nieuw onderzoek uit Frankrijk werpt nu een interessant licht op dit bekende jojo-effect: het zou weleens te maken kunnen hebben met de bacteriën in je darmen.

Onderzoekers van de universiteiten van Rennes en Parijs-Saclay deden proeven op muizen. Die kregen afwisselend een normaal dieet en een vetrijk, suikerrijk menu voorgeschoteld, een soort mini-imitatie van het typisch westerse eetpatroon. Het resultaat? Zodra de muizen weer teruggingen naar het ongezonde dieet, gingen ze zich tegoed doen aan voedsel alsof ze het weken hadden moeten missen. De onderzoekers zagen iets wat lijkt op binge eating: dooreten voor het genot, niet uit honger.

Darmbacteriën nemen het over

Maar het meest opmerkelijke: het eetgedrag bleek overdraagbaar. De darmflora van de ‘jojo-muizen’ werd overgezet in muizen die zelf niet op dieet waren geweest. En jawel, ook zij begonnen ineens te schransen alsof er geen morgen was.

De conclusie van de onderzoekers: het afwisselen van een streng en een calorierijk dieet verandert je darmmicrobioom. En die veranderingen lijken je hersenen te beïnvloeden, waardoor je eet voor de beloning, niet uit noodzaak. Oftewel: je darmbacteriën kunnen je verlangen naar ongezond eten aanwakkeren.

Niet alleen de weegschaal

We weten al langer dat je darmflora een grote invloed heeft op je gezondheid. Niet alleen op je spijsvertering, maar ook op je brein, je immuunsysteem en zelfs je stemming. Dit onderzoek laat zien dat diëten dat delicate ecosysteem kan verstoren, met als gevolg dat je lijf niet alleen gewicht wil vasthouden, maar ook juist vraagt om vet en suiker.

Hoewel het onderzoek bij muizen is gedaan, denken de wetenschappers dat het ook bij mensen relevant kan zijn. Ze hopen dat we in de toekomst misschien gericht bepaalde bacteriën kunnen aanpakken om het jojo-effect tegen te gaan.

Tot die tijd is de boodschap duidelijk: kies voor een geleidelijke en duurzame aanpak in plaats van strenge diëten. Want je lichaam, en vooral je darmen, onthouden het langer dan je denkt.