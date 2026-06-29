Jongen (7) overlijdt aan obesitas: ouders aangeklaagd voor moord

Een echtpaar uit de Amerikaanse staat Michigan moet zich verantwoorden voor de dood van hun 7-jarige zoon. De jongen overleed nadat hij volgens justitie jarenlang geen passende zorg kreeg en kampte met extreem overgewicht. De zaak heeft in de Verenigde Staten voor grote verontwaardiging gezorgd vanwege de omstandigheden waarin hij leefde.

Op 4 november 2025 werden hulpverleners met spoed naar een woning in Flint Township gestuurd. Daar troffen zij de 7-jarige Casper O’Brien aan, die nauwelijks nog kon ademen. Door zijn gewicht van ongeveer 116 kilo kon hij zichzelf niet meer verplaatsen. Ondanks medische hulp overleed hij later die dag in het ziekenhuis.

Na het overlijden werden zijn ouders, Damien (40) en Jessica O’Brien (41), officieel aangeklaagd. Volgens Amerikaanse media worden zij niet alleen verdacht van moord, maar ook van mishandeling, marteling en andere ernstige feiten die betrekking hebben op de zorg voor hun kinderen.

David Leyton, hoofdaanklager van Genesee County, noemde de situatie die agenten in de woning aantroffen ongekend. Volgens hem behoort deze zaak tot de meest schokkende die hij in ruim twee decennia als officier van justitie heeft meegemaakt.

Tijdens de inval ontdekten agenten ook nog een 5-jarig meisje dat zonder kleding door het vervuilde huis liep. Ook zij zou ernstig overgewicht hebben gehad en volgens justitie onvoldoende zijn verzorgd.

Ernstige gezondheidsproblemen

Uit het medisch onderzoek na Caspers overlijden bleek dat hij leed aan een ernstige aandoening aan de hartspier. Volgens justitie hield die rechtstreeks verband met zijn extreme obesitas.

Het Openbaar Ministerie stelt dat de jongen jarenlang geen adequate medische behandeling kreeg en structureel verstoken bleef van de juiste voeding en gezondheidszorg. Daardoor zou zijn lichamelijke toestand steeds verder zijn verslechterd.

Een opvallend onderdeel van het onderzoek is dat de twee kinderen nooit in beeld zijn geweest bij overheidsinstanties. Ze stonden volgens de aanklager nergens geregistreerd als scholieren en hadden geen contact met jeugdzorg of de politie.

Daardoor bleef hun situatie jarenlang verborgen, waardoor niemand kon ingrijpen voordat het te laat was.

De rechtbank heeft bepaald dat Damien en Jessica O’Brien voorlopig in hechtenis blijven. Een verzoek van de verdediging om hen op borgtocht vrij te laten werd afgewezen. Ook het argument dat de ouders zich niet bewust zouden zijn geweest van de ernst van de gezondheidstoestand van hun zoon overtuigde de rechter niet.