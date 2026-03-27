ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Obesitas onder zwangere vrouwen steeds groter probleem

gezondheid
door Ans Vink
vrijdag, 27 maart 2026 om 6:24
84984266_m
Obesitas onder zwangere vrouwen vormt een groeiend probleem in de westerse samenleving, blijkt uit Frans onderzoek. Nederlandse artsen herkennen het probleem, schrijft het AD. "Het kan risico's met zich meebrengen voor zowel moeder als kind", aldus de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie.
Volgens de Franse kinderarts Delphine Mitanchez die gespecialiseerd is in neonatologie, de zorg voor zieke of vroeggeboren zuigelingen, onderschatten overheden de risico's van obesitas en zouden zij er meer aandacht aan moeten geven. De kinderarts zette internationale studies op een rij en publiceerde daarover in een Frans medisch-wetenschappelijk tijdschrift (Bulletin de l'Académie Nationale de Médecine).
Nederlandse artsen herkennen de gevaren, melden ze desgevraagd. "Obesitas is een steeds groter probleem, ook onder zwangere vrouwen, en het kan risico's met zich meebrengen voor zowel moeder als kind", laat de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) weten.
De Nederlandse overheid heeft geen officiële richtlijnen voor zwangere vrouwen met overgewicht. Medische beroepsorganisaties hebben wel adviezen en protocollen opgesteld, maar artsen hebben er in de praktijk regelmatig moeite mee om vrouwen aan te spreken op het feit dat ze 'te dik' zijn.

loading

POPULAIR NIEUWS

628811744c4b83c25db17cab8a999615,624e4ff2

Madonna's dochter Lourdes denkt dat mode betekent: zo weinig mogelijk kleren

fetishnicolettek11

Fetisjmodel plast inboedel vakantiewoning onder en filmt alles: duizenden euro's schade

ANP-487702808

Paul de Leeuw valt 18 kilo af in recordtempo – "Het werkt als een gek bij mij"

anp260326050 1

Kaartloos betalen voor het eerst populairder dan met betaalpas

350

Een Engelse tiener met een diepe vrouwenhaat kreeg van een AI‑chatbot advies om zijn moeder te vermoorden, met als tip dat een hamer geschikt is voor "een onervaren moordenaar".

67140560

Hotelnacht in Amsterdam blijkt horrornacht: smerige kamers, bedwantsen en onveilige sfeer

Loading