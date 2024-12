Kamer wil af van roken op sportveld, openluchtbad en dagattractie

DEN HAAG (ANP) - Het is ongewenst dat mensen roken of vapen op sportterreinen, speeltuinen, openluchtzwembaden, dagattracties en op kinderopvanglocaties, vindt de Tweede Kamer. Een meerderheid nam een motie aan van GroenLinks-PvdA en CDA die het kabinet verzoekt het huidige rook- en vapeverbod uit te breiden naar deze locaties. Nu geldt er al een rookverbod op bijvoorbeeld schoolpleinen en treinstations. De Kamer wil ook nog andere maatregelen die ertoe moeten leiden dat er minder wordt gerookt, vooral door jongeren.

Van de dertien moties die zijn ingediend tijdens een debat over het burgerinitiatief Nicotinee zijn er negen aangenomen. Het voorstel van Nicotinee, dat werd ondertekend door 70.000 mensen, hield in dat de mensen die op of na 1 januari 2012 werden geboren nooit meer rookwaren en andere nicotinehoudende producten mogen kopen. Vanaf 2030 - als deze generatie 18 jaar wordt - zal dit verbod gaan gelden voor alle nieuwe volwassenen zodat er een rookvrije generatie ontstaat. De Kamer stemde in met een voorstel van NSC en CDA om onderzoek te doen naar dit voorstel.