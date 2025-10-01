ECONOMIE
Kan deze levensstijl je hersenen langer gezond houden? We weten het binnenkort

gezondheid
door Andrei Stiru
woensdag, 01 oktober 2025 om 18:11
55988507_m
Wetenschappers van vijf universiteiten hebben een mix van leefstijlveranderingen getest bij een groep oudere mensen. De resultaten worden later dit jaar verwacht.
Aan het onderzoek deden 2.000 Amerikanen mee, allemaal tussen de 60 en 79 jaar oud. Ze zijn speciaal geselecteerd omdat ze een hoger risico lopen op dementie. Dat komt door dingen als familiegeschiedenis, hun afkomst, een tikje te hoge bloeddruk of cholesterol, te weinig sport of ongezond eten. Belangrijk: niemand had in het begin geheugenklachten.
De deelnemers zijn verdeeld in twee groepen, die allebei hulp krijgen, maar op verschillende manieren. De ene groep volgt een pittig programma. Ze komen wekelijks (en later maandelijks) bijeen in groepjes met professionele coaches. Vier keer per week sporten ze in een buurtcentrum. Ze eten volgens het MIND-dieet (een combinatie van het Mediterrane dieet vol groente en vis, en het DASH-dieet dat goed is voor je bloeddruk). Ook trainen ze hun hersenen met spelletjes op de computer.
De andere groep houdt het luchtiger. Deelnemers doen vijf keer in twee jaar mee aan een bijeenkomst met algemene tips over gezond leven. Ze krijgen geen intensieve trainingen, maar wel regelmatig updates over hun gezondheid, zoals gewicht en bloeddruk. Beide groepen krijgen achteraf dezelfde gezondheidschecks.
Wanneer horen we meer?
De resultaten zijn er nog niet; tot nu toe is er enkel een studie die in detail beschrijft hoe het onderzoek is opgezet. De deelnemers ronden nu hun tweejarige avontuur af. Dit alles past in een wereldwijd netwerk van soortgelijke studies die hebben aangetoond dat een gezonde levensstijl wonderen doet voor het geheugen op late leeftijd. Door overal dezelfde methodes te gebruiken, kunnen de onderzoekers straks vergelijken of het daadwerkelijk allemaal werkt.
Bron: Alzheimer's & Dementia
