Klimaatgezant: meeste landen willen doorzetten na afhaken VS

Samenleving
door anp
woensdag, 01 oktober 2025 om 17:59
anp011025197 1
DEN HAAG (ANP) - Dat de Verenigde Staten zich onder leiding van president Donald Trump verzetten tegen klimaatbeleid is "geen goed nieuws", maar de meeste landen zijn "vastberaden" om door te gaan. Die indruk heeft klimaatgezant Jaime de Bourbon de Parme, die Nederland vertegenwoordigt. "Geen enkel land is de VS gevolgd", zei hij tijdens een gesprek met enkele Tweede Kamerleden over de klimaattop in Brazilië, de COP30.
De Bourbon de Parme rekende voor dat de VS 12 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen veroorzaken. "De overige 88 procent zit nog aan tafel", relativeerde hij het opzeggen van het Klimaatakkoord van Parijs door Trump.
Bij de landen die doorgaan met hun inspanningen om de opwarming van de aarde te beperken, ziet de gezant een "tegenreactie". Die zijn volgens hem juist "pro-klimaat" en voor internationale samenwerking.
COP30 begint 10 november in Belém, aan de monding van de Amazone. Het is een symbolische plek vanwege het nabijgelegen regenwoud, maar er is een groot gebrek aan hotelkamers.
