Hoe ongezond is een airco

Nu de zomers steeds warmer worden zie je ook in veel Nederlandse woningen airco 's verschijnen. In winkels en bedrijven zijn ze al heel gewoon. Net als in Zuid-Europa waar niet goed valt te leven zonder airco. Maar wat doet dat met ons

Airconditioning zorgt in de zomer voor verkoeling, maar brengt ook gezondheidsrisico’s met zich mee. Longarts Pieter Goeminne waarschuwt vooral voor plotse temperatuurwisselingen: die zijn belastend voor je lichaam, vooral bij langere ritten of tijdens files. Mensen kunnen hierdoor stijve spieren, droge ogen, keelpijn of kriebelhoest krijgen. Airco droogt namelijk de lucht uit, wat de slijmvliezen irriteert. In droge lucht overleven virussen bovendien langer, waardoor besmettingen makkelijker optreden.

Slecht onderhouden aircosystemen vormen een ander gevaar. Ze kunnen vol zitten met stof, pollen en schimmels, die via het ventilatiesysteem kleine sporen verspreiden en zo gezondheidsklachten veroorzaken. Hoofdpijn of luchtwegproblemen in ruimten met een muffe geur wijzen vaak op een vervuild systeem. Wie zijn auto-airco nauwelijks reinigt, ademt ook extra stof en schimmels in.

Voor de auto adviseert Goeminne om de airco niet op volle kracht te zetten, de lucht in circulatiestand naar de voeten te richten en niet direct op het gezicht. Voorkom steeds een te groot temperatuurverschil met buiten.

In het vliegtuig zorgt de droge, circulerende lucht ervoor dat je veel vocht verliest. Goed blijven drinken is essentieel. Anders dan vaak gedacht, is het wél verstandig de ventilator boven je hoofd te laten draaien: die helpt virussen sneller af te voeren, zeker omdat vliegtuigen met HEPA-filters zijn uitgerust.

Slapen met airco aan lijkt comfortabel, maar kan de huid en slijmvliezen uitdrogen en ’s ochtends leiden tot hoofdpijn of gespannen spieren. Tip: koel de kamer voor het slapengaan en zet de airco ’s nachts uit. Richt de luchtstroom nooit op je bed. Voel je druk op de borst of krijg je snel last van benauwdheid in koele lucht? Raadpleeg een arts. Airco kan nuttig zijn bij hitte, mits verstandig gebruikt en goed onderhouden wordt.