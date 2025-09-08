Kinderen die vaker deze voeding eten, hebben mogelijk gezondere ogen

Handig om te weten voor ouders: kinderen die veel omega-3 vetzuren eten, zoals uit vette vis, hebben minder kans op bijziendheid. Boter en rood vlees drijven het risico dan weer juist op. Dit blijkt uit een onderzoek bij meer dan duizend schoolkinderen in Hongkong.

De studie keek naar de eetgewoonten en ooggezondheid van kinderen tussen de 6 en 8 jaar. Van de 1.005 kinderen was al 27,5 procent bijziend; dat wil zeggen dat ze veraf dingen onscherp zien. Maar wie veel omega-3 binnenkreeg (vooral uit zalm, makreel of sardines), had betere oogmetingen en minder ernstige bijziendheid.

Daarentegen: kinderen die veel verzadigde vetten aten (bijvoorbeeld boter, palmolie of rood vlees) scoorden slechter. Hun ogen lieten een hoger risico zien op bijziendheid.

De wetenschappers bekwamen deze gegevens door de lengte van het oog (van hoornvlies tot netvlies) te meten. Dat is een graadmeter voor hoe bijziendheid zich ontwikkelt. Kinderen met weinig omega-3 in hun dieet hadden de langste oogas, terwijl kinderen die veel omega-3 aten de kortste hadden. Een korter oog betekent vaak een gezonder zicht

Steeds groter probleem

Bijziendheid is wereldwijd een heus probleem. Tegen 2050 zou de helft (!) van de mensen op aarde bijziend kunnen zijn. Reeds bekende boosdoeners zijn erfelijkheid, veel schermtijd en weinig buitenspelen. Dit onderzoek voegt nu misschien voeding toe aan dat lijstje.

Maar waarom zou omega-3 helpen? De onderzoekers denken dat deze vetzuren de doorbloeding in het oogwit verbeteren. Zo voorkom je zuurstoftekort in het oogwit, wat bijziendheid kan veroorzaken.

Let wel op: het gaat hier om een observatiestudie, dus er is geen hard bewijs dat eten direct de oorzaak is. De info kwam bovendien uit vragenlijsten over eten en dat is niet altijd even precies. En in Hongkong, waar de studie werd uitgevoerd, is bijziendheid hoe dan ook superhoog. Of dit allemaal voor andere groepen geldt, moet nog blijken. Maar het is hoe dan ook geen slecht idee om vette vis op tafel te zetten, want omega-3 heeft andere bewezen gezondheidsvoordelen.