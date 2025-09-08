ECONOMIE
Zeker 19 doden en honderden gewonden bij protest in Nepal

Samenleving
door anp
maandag, 08 september 2025 om 16:37
KATHMANDU (ANP/RTR) - Bij demonstraties in Nepal tegen corruptie en een verbod op meerdere sociale media zijn zeker negentien mensen omgekomen, meldt het ministerie van Volksgezondheid op X. Zeker 350 mensen raakten gewond. Meer dan honderd mensen, onder wie 28 politieagenten, zijn behandeld aan hun verwondingen, aldus de politie eerder op de dag.
Sommige van de duizenden, veelal jonge demonstranten braken in hoofdstad Kathmandu door een versperring en bestormden vervolgens het parlement. Ordediensten zetten daarop traangas, rubberen kogels en waterkanonnen in.
Het kabinet kwam eerder op de dag in crisisberaad bijeen nadat duizenden mensen, van wie sommigen in schooluniform, de straten op waren gegaan uit protest tegen het socialemediaverbod. Volgens de regering moet dat onder meer misbruik en het online gebruik van valse identiteiten tegengaan.
In sommige delen van Nepal is naar aanleiding van de onlusten een avondklok ingesteld.
