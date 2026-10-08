Decaf doet iets speciaals met je hersenen wat gewone koffie niet voor elkaar krijgt

Decaf wordt vaak weggezet als een zielig kopje koffie zonder kick. Maar nieuw onderzoek laat zien dat cafeïnevrije koffie iets doet wat gewone koffie niet kan: het geheugen verbeteren.

Onderzoekers van University College Cork zochten 31 mensen die normaal drie tot vijf koppen koffie per dag dronken. Ze moesten twee weken stoppen. Daarna ging de ene helft terug naar gewone koffie, de andere helft kreeg decaf. Niemand wist wat hij of zij dronk.

Wat verbeterde er?

Toen de koffie terug op het menu kwam, rapporteerden beide groepen minder stress en minder impulsiviteit. De drinkers van gewone koffie zagen ook een verbetering bij angst en aandacht.

De decafdrinkers lieten bovendien iets zien waar de cafeïnegroep niet toe in staat was: zij scoorden beter op twee geheugentests, met woorden en met locaties.

Darm-hersen-as

Volgens de onderzoekers kunnen je darmen hier iets mee te maken hebben. Koffie bevat meer dan duizend stoffen en cafeïne is er maar één van. Ook zitten er polyfenolen in, plantaardige stoffen waar darmbacteriën graag hun tanden in zetten.

Uit ontlastingsmonsters bleek dat de samenstelling van de darmflora veranderde tijdens de twee weken zonder koffie. Toen de koffie terugkwam, veranderde die opnieuw, ook bij de decafdrinkers.

Het resultaat verraste ook onderzoeksleider en neurowetenschapper John Cryan. In een video over de studie zei hij: "Het meest verrassende vond ik dat decaf, toen we de koffie terugbrachten, óók zulke spannende effecten had."

Nog niet je hele koffieroutine omgooien

Cryan benadrukt dat het om een klein experiment gaat. Met 31 deelnemers kun je niet alles wat we over koffie weten omgooien, er is meer onderzoek nodig om betrouwbare conclusies te trekken. Wel is het een reden om decaf serieuzer te nemen dan voorheen.