Kosten voor afslankmedicijnen stijgen snel: "Gaan we grote groep Nederlanders levenslang dure medicijnen geven?"

Steeds meer mensen grijpen naar afslankmedicijnen om af te vallen. Daardoor lopen de zorgkosten snel op. Om op gewicht te blijven, zitten mensen niet zelden levenslang aan de Ozempic of Wegovy.

Op dit moment krijgen alleen mensen met obesitas, die zelf al allerlei diëten hebben gedaan, dergelijke afslankmiddelen vergoed. Maar aangezien het aantal Nederlanders met overgewicht toeneemt, ontvangen er steeds meer die medicijnen en stijgen de kosten.

"Gaan we een mogelijk heel grote groep mensen in Nederland levenslang dure medicatie geven, terwijl noodzakelijke maatregelen om de samenleving gezonder te maken, uitblijven?” schreef toenmalig voorzitter Sjaak Wijma van het Zorginstituut in een adviesrapport daarover.

Ondertussen is het aantal Nederlanders dat afslankmiddelen gebruikt met 40 procent gestegen in de eerste drie kwartalen van 2024, vergeleken met een jaar eerder. Kosten: 31 miljoen euro, 80 procent meer dan een jaar eerder.

Een deel wordt betaald door de zorgverzekeraar, onder andere voor mensen met een BMI van 30 of hoger, of een BMI van meer dan 27 met een gewichtsgerelateerde aandoening. Daarnaast betalen steeds meer Nederlanders zelf voor de medicijnen, die zeker een paar duizend euro per jaar kosten. Vorig jaar waren dat zo'n 15.000 mensen.

Tot 2050 stijgt het aantal mensen met overgewicht nog met 64 procent. Omdat voorkomen beter is dan genezen én om de zorgkosten in toom te houden, is het beter om in te zetten op succesvol afvallen, menen experts in De Telegraaf.

Bron: De Telegraaf