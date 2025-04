Leven zonder suiker: wat gebeurt er als je de knop om zet?

Hoe snel verdwijnt de drang naar zoet? Volgens voedingswetenschapper Stefan Kabisch, geïnterviewd in het Süddeutsche Zeitung Magazin, kan de zucht naar suiker al na twee tot drie weken aanzienlijk afnemen. Je smaak past zich aan en producten die eerst "lekker zoet" waren, kunnen plots als té zoet of zelfs vies worden ervaren.

Waarom is suiker eigenlijk zo'n probleem? Suiker zelf is niet per se dodelijk, maar:

Het is een caloriebom zonder verzadiging.

Het zit vaak verborgen in bewerkte producten.

Het wordt in verband gebracht met obesitas, diabetes en hartziekten.

Mensen die veel suiker eten, leven vaak ongezonder in het algemeen.

Wat zijn betere alternatieven? Niet alle suikervervangers zijn gezond, ondanks hun natuurlijke imago.

Honing en agavesiroop: eigenlijk vloeibare suiker. Geen gezondheidswinst.

Fris fruit zoals bessen: ideaal om yoghurt te zoeten. Weinig suiker, veel vitaminen.

Erythrit en xylitol: bevatten weinig calorieën, veroorzaken zelden bloedsuikerpieken en zijn goed voor de tanden. Wel kans op winderigheid of diarree bij overconsumptie.

Wat met zoetstoffen zoals aspartaam of sucralose? Er is discussie over mogelijk verhoogd kankerrisico, maar:

Het bewijs is zwak of gebaseerd op oude data.

Aspartaam kan helpen bij afvallen en is veilig voor de meeste mensen.

Mensen met phenylketonurie (een zeldzame aandoening) moeten aspartaam vermijden.

Afkicken: is het moeilijk?

Nee, en dat is het goede nieuws.

Na twee tot drie weken is het verlangen naar suiker flink afgenomen.

Je leert opnieuw genieten van natuurlijke smaken.

Je gewicht en bloedsuiker dalen meestal vanzelf.

Tip: Vermijd 'gezonde' suikeralternatieven die in feite hetzelfde effect hebben als gewone suiker. Kies voor producten die je lichaam echt anders verwerken – of beter nog: leer weer genieten van producten zonder zoet.