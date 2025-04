Trump verhoogt waterdruk douche om zijn 'mooie haar' te verzorgen

Alsof de Amerikaanse president Donald Trump het al niet druk genoeg heeft met de handelsoorlog, heeft hij nu ook de verplichte limiet op de waterdruk in douchekoppen afgeschaft. In een persbericht met de titel "President Donald J. Trump Makes America's Showers Great Again" meldt het Witte Huis dat de "douchevrijheid" is hersteld. Amerikanen moeten vrij hun douchekop kunnen kiezen, zonder inmenging van de overheid.

"Ik neem graag een lekkere douche om mijn mooie haar te verzorgen", aldus de president tijdens de ondertekening van zijn decreet in de Oval Office. "Ik moet vijftien minuten onder de douche staan tot het nat wordt. Het komt er drup, drup, drup uit. Het is belachelijk."

De regering van zijn voorganger Joe Biden had de oorlog verklaard aan douches, zei een woordvoerder. Vorige Democratische regeringen hadden om energiebesparende redenen de uitloop van douchekoppen beperkt tot iets minder dan tien liter per minuut.