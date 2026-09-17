Van de Zandschulp begint in Davis Cup tegen Colombiaan Rodriguez

DEN BOSCH (ANP) - Botic van de Zandschulp speelt vrijdag om 14.00 uur de eerste partij in de Davis Cup in Den Bosch tegen de Colombiaan Johan Alexander Rodriguez. Daarna zullen Tallon Griekspoor en Nicolás Mejía het tweede enkelspel spelen. Dat heeft de loting in Den Bosch op donderdag uitgewezen. Op zaterdag wordt het eerste dubbelspel gespeeld, waarna nog twee enkelspelen volgen.

Nederland en Colombia spelen vrijdag en zaterdag in de Maaspoort in World Group I tegen elkaar om een plek in de eerste ronde van de Qualifiers van volgend jaar. Het is de eerste keer dat beide landen in de Davis Cup tegenover elkaar staan.

Voor Nederland zijn Jesper de Jong en David Pel door captain Paul Haarhuis aangewezen voor de dubbel. Voor Colombia staan Nicolás Barrientos en Miguel Tobón in het dubbel opgesteld.