Masturbatie – Wat doet het voor onze gezondheid?

No Nut November is trending, maar masturbatie is een normale en gezonde seksuele activiteit die door mensen van alle leeftijden wordt beoefend. Het kan een aantal gezondheidsvoordelen hebben, waaronder:

Stressvermindering

Masturbatie kan helpen om stress en spanning te verminderen. Door te masturberen, worden er endorfines vrijgegeven, die een geluksgevoel veroorzaken.

Verbeterde slaap

Masturbatie kan helpen om in slaap te vallen en een betere nachtrust te krijgen. Dit komt doordat endorfines ook een ontspannend effect hebben.

Verminderde pijn

Masturbatie kan helpen om pijn te verlichten, bijvoorbeeld bij hoofdpijn, spierpijn en menstruatiepijn. Dit komt doordat endorfines een pijnstillend effect hebben.

Versterkt immuunsysteem

Masturbatie kan helpen om het immuunsysteem te versterken. Dit komt doordat endorfines de aanmaak van witte bloedcellen stimuleren, die een belangrijke rol spelen bij de afweer tegen infecties

Verlaagd risico op prostaatkanker

Er zijn aanwijzingen dat regelmatige masturbatie het risico op prostaatkanker kan verlagen. Dit komt doordat masturbatie de prostaat helpt te reinigen van gifstoffen.

Masturbatie is een veilige en gezonde manier om je lichaam te verkennen en te genieten van seks. Het is belangrijk om te onthouden dat masturbatie een persoonlijke keuze is en dat er geen goed of fout antwoord is op de vraag hoe vaak je moet masturberen.