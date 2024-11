Meer bacteriën zijn moeilijk te bestrijden met antibiotica

BILTHOVEN (ANP) - Het gebruik van antibiotica in Nederland is en blijft laag, veel lager dan in andere landen. Maar steeds meer bacteriën zijn bestand tegen meerdere middelen, zelfs tegen noodoplossingen, en zijn daarmee heel moeilijk te bestrijden wanneer iemand ziek wordt. Dat concludeert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Deze ziekmakers worden zeer resistente bacteriën genoemd. Ze komen volgens het RIVM vooral voor bij mensen die in het buitenland in een ziekenhuis hebben gelegen. De onderzoekers roepen artsen op alert te zijn.

Volgens de studie wordt onder meer een groep streptokokken steeds resistenter tegen de middelen doxycycline en tetracycline, en dat noemen de onderzoekers zorgwekkend. Dat de bacterie beter tegen de antibiotica bestand is, komt waarschijnlijk doordat de middelen vaker in ziekenhuizen worden gebruikt. Wat de onderzoekers ook zorgen baart, is de toegenomen weerstand van de bacterie Klebsiella pneumoniae tegen het antibioticum meropenem. Dat middel wordt alleen gebruikt wanneer patiënten een ernstige infectie hebben en andere middelen geen effect hebben.

Nederlandse medici zijn heel terughoudend met het toedienen van antibiotica, om te voorkomen dat bacteriën leren hoe ze die aanval moeten afslaan. Als ziekmakers resistent zijn, hebben patiënten minder kans dat een kuur aanslaat.