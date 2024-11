Veldkamp: liever verrassingseffect gehad inzet langeafstandsraket

BRUSSEL (ANP) - Minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken) vindt het jammer dat de toestemming aan Oekraïne om langeafstandsraketten te mogen gebruiken in Rusland naar buiten is gekomen. "Liever had ik gehad dat het een verrassingseffect voor de Russen was geweest", zei de minister voor het begin van de vergadering met EU-ministers van Buitenlandse Zaken.

De minister is wel tevreden dat de VS aan Oekraïne hiervoor toestemming hebben gegeven. "Nederland heeft er telkens voor gepleit dat wapens die we aan Oekraïne leveren ook kunnen worden ingezet op Russisch grondgebied. Dat is tenslotte het grondgebied van de agressor."

Bang voor escalatie van de oorlog is Veldkamp niet. "Dit is een adequate respons op de Noord-Koreaanse troepenpresentie aan Russische zijde."