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Meer vapende jongeren met gezondheidsklachten

gezondheid
door anp
maandag, 13 juli 2026 om 10:40
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UTRECHT (ANP) - Steeds meer jongeren hebben gezondheidsklachten door vapen. Artsen deden dit jaar al 24 meldingen bij de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. Kinderlongarts Marije van den Beukel (HaaglandenMC) bevestigde maandag berichtgeving hierover door RTL. In 2024 en 2025 maakten artsen in totaal 34 meldingen.
Ook de ernst van de klachten is toegenomen. Vijf van de meldingen gingen om ic-opnames. "Dat geeft wel aan wat voor ernstige klachten dit kan geven. Op de intensive care kom je niet zomaar", zegt Van den Beukel. Naast longklachten zijn er ook opvallend veel psychosociale klachten, zoals slaap- of concentratieproblemen.
Volgens Van den Beukel hebben jongeren vaak niet door hoe ongezond vapes zijn. Zogenoemde turbovapes geven 15.000 trekjes met daarin net zoveel nicotine als twintig pakjes sigaretten. "Jongeren doen daar drie dagen mee."
Ze zou het liefst een algeheel verbod op vapes zien. "Er zit geen enkel voordeel of pluspunt aan; het is alleen maar negatief."
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