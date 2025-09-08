Meeste partijen willen een vorm van mondzorg terug in basispakket

DEN HAAG (ANP) - De meeste partijen willen een vorm van mondzorg terug in het basispakket. Dat blijkt uit een vergelijking van de verkiezingsprogramma's van partijen die op dit moment in de Tweede Kamer zitten. De plannen variëren van een gratis jaarlijkse tandartscontrole tot het vergoeden van alle mondzorg.

GroenLinks-PvdA wil behalve een bezoek aan de tandarts of fysiotherapeut ook brillen voor kinderen, spraakcomputers en anticonceptie vanuit het basispakket vergoeden. Ook Volt wil "preventieve en acute mondzorg" in het basispakket. De Partij voor de Dieren noemt behalve mondzorg onder meer anticonceptie, hiv-preventiemiddel PrEP en begeleiding bij borstvoeding. De SP stelt voor om "alle bewezen preventieve zorg" volledig te vergoeden, waaronder tandartscontroles, stophulp voor rokers en leefstijlbegeleiding.

"De tandarts komt weer in het basispakket, omdat een gezond gebit geen luxe is", schrijft de PVV in haar programma. FVD wil anticonceptie, fysiotherapie en tandzorg in het basispakket en bepaalde vaccins eruit. JA21 schrijft als enige partij niets over mondzorg of het basispakket.