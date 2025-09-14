Buitenlandminister VS in Israël na Israëlische aanval op Qatar

DOHA (ANP/AFP) - De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio brengt een bezoek aan Israël, kort na een Israëlische aanval op de Qatarese hoofdstad Doha afgelopen week. Israël viel een pand aan dat door de regering van Qatar aan de Palestijnse beweging Hamas ter beschikking was gesteld. Daarbij kwamen een Qatarees en vijf Palestijnen om het leven. Er werden geen Hamasleiders getroffen, wat Israëls bedoeling was.

President Donald Trump heeft geschokt gereageerd op de aanval op zijn bondgenoot Qatar. Hij zei dat dit nooit meer mag gebeuren. De grootste Amerikaanse militaire basis in het Midden-Oosten is in Qatar. Het land koopt voor vermogens Amerikaanse wapens en Trump bezocht Qatar in mei. Qatar bemiddelt samen met de VS en Egypte tussen Israël en Hamas. Trump heeft ook beklemtoond dat de Verenigde Staten achter Israël staan in de strijd met Hamas.