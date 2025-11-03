Minder bijwerkingen gemeld, toezichthouders maken zich zorgen

DEN BOSCH/UTRECHT (ANP) - De toezichthouders voor medicijnen krijgen de laatste jaren steeds minder meldingen van mogelijke bijwerkingen. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en bijwerkingencentrum Lareb maken zich daar zorgen over. Als er minder meldingen komen, wordt het moeilijker om de veiligheid van middelen in de gaten te houden, zeggen ze.

Volgens de instanties weten mensen soms niet dat wat ze voelen een bijwerking van een medicijn kan zijn. Anderen weten niet dat ze bijwerkingen kunnen melden. In een verklaring zegt CBG-voorzitter Ton de Boer: "We brengen mogelijke risico's in kaart van het gebruik van medicijnen die op de markt zijn. Die risico's in kaart brengen, dat doen we niet alleen. Daarvoor hebben we hulp nodig van medicijngebruikers en zorgverleners."

Een medicijn mag pas na tests op de markt komen. Bij die proeven zijn sommige bijwerkingen al aan het licht gekomen, maar soms worden gevolgen pas na toelating duidelijk. Bijvoorbeeld wanneer iemand al een ander middel gebruikt, en beide medicijnen effect op elkaar hebben.