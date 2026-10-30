Aantal asielaanvragen in Nederland daalt met 13 procent

Het aantal eerste asielaanvragen in Nederland is in het derde kwartaal van 2026 met 13 procent gedaald ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Bijna 5900 mensen deden voor het eerst een verzoek voor asiel in Nederland.

De daling komt met name doordat er minder aanvragen van personen uit Eritrea en Syrië kwamen. Dat aantal halveerde ten opzichte van een jaar eerder. Beide groepen waren goed voor zo'n vijfhonderd aanvragen, een jaar eerder lag dit nog rond de negenhonderd. Ook kwamen er flink meer Oekraïners naar Nederland, terwijl het aantal Ethiopische aanvragen sterk daalde. In de eerste negen maanden van dit jaar lag het totale aantal asielaanvragen wel 8 procent hoger dan een jaar eerder.

Het derde kwartaal was het eerste volledige kwartaal na de invoering van het nieuwe EU-migratiepact, dat in juni van dit jaar van kracht ging. Dit pact moet zorgen voor snellere asielprocedures, beperkingen op doorreizen tussen EU-lidstaten en strengere controles aan de Europese buitengrenzen.

Nareizigers

Naast het aantal asielaanvragen nam ook het aantal nareizende familieleden van statushouders fors af. In het derde kwartaal kwamen ruim 3200 nareizigers naar Nederland, net geen 1500 minder dan een jaar eerder. Vergeleken met een jaar eerder gaat het om een daling van ruim 30 procent. De afname is vooral zichtbaar bij nareizigers uit Syrië en Jemen. Toch bleven Syriërs met zo'n 2200 personen de grootste groep nareizigers, met zo'n 70 procent van het totaal.

Over de eerste drie kwartalen van 2026 samen bleef het aantal nareizigers vrijwel gelijk. De regels rondom nareizen zijn in juni gewijzigd door de invoering van het tweestatusstelsel. Door deze nieuwe Nederlandse regels mogen statushouders zonder vaste vluchtelingenstatus pas na twee jaar hun gezin laten overkomen. Bovendien moeten ze eerst een eigen woning en genoeg inkomen hebben. Volgens de IND wordt het effect van het tweestatusstelsel pas over een paar maanden verwacht.

Zowel het CBS als de IND kunnen een verband tussen de verscherpte wetgeving en het dalende aantal asielaanvragen in het derde kwartaal niet bevestigen.