ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ministers nemen onderzoek gezondheid rond geiten 'zeer serieus'

gezondheid
door anp
maandag, 08 december 2025 om 13:27
anp081225088 1
DEN HAAG (ANP) - Ministers Jan Anthonie Bruijn (Volksgezondheid, VVD) en Femke Wiersma (Landbouw, BBB) nemen gezondheidsrisico's rond geitenhouderijen "zeer serieus". Dat stellen de ministeries in een gezamenlijk statement na het rapport van de Gezondheidsraad over die risico's.
De Gezondheidsraad concludeert onder andere dat het risico op longontsteking 73 procent hoger is binnen een straal van 500 meter van een geitenhouderij. De raad adviseert onder meer om uit voorzorg een afstandsnorm van 1 kilometer te hanteren tussen geitenbedrijven en huizen.
De beide ministers gaan dat rapport nu eerst "goed bestuderen en met elkaar afwegen wat we doen". Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) deed al eerder onderzoek naar een verband tussen longaandoeningen onder omwonenden van geitenboerderijen en kwam tot vergelijkbare bevindingen.
De beide ministers vroegen om het onderzoek. Het werd een dag eerder gepubliceerd, omdat de conclusies zondag al uitlekten.
loading

POPULAIR NIEUWS

5f562cf0-7f01-44ac-ad55-754dd148e3a9

Waarom het Songfestival gedoemd is

Scherm­afbeelding 2025-12-08 om 06.15.27

Hoe een Nederlandse AI-actrice Hollywood de stuipen op het lijf jaagt

MatroesjkaRussisch4-2-Bodour

Leef jij je eigen leven – of dat van je grootouders?

ANP-429004001

Waarom wandelen op dit tempo de beste vetverbrander van allemaal is

ANP-544217539

Vuurwerkverkopers voorspellen een grote chaos

shutterstock_2500357965

Waarom je kater na je 35ste ineens ondraaglijk voelt

Loading